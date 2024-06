Basketballers Den Bosch verslaan Leiden en pakken strohalm in titelstrijd

Heroes Den Bosch heeft de strijd om de landstitel nog niet opgegeven en een overwinning geboekt in de derde play-offwedstrijd tegen ZZ Leiden. Omdat de vorige twee wedstrijden allebei werden verloren door de Brabanders, zou Leiden bij een zege op zaterdagavond kampioen zijn.

Maar dat gebeurde niet. In de eigen Maaspoort was Den Bosch de hele wedstrijd de dominante ploeg en het won uiteindelijk met 79-65. Met 27 punten was Leiden-speler Brock Gardner topscorer.

Terugkeer vaste krachten

Den Bosch had in het duel met Leiden weer de beschikking over DJ Fenner uit de Verenigde Staten en Roberts Stumbris uit Letland. Dat legde de ploeg duidelijk geen windeieren: halverwege stond Den Bosch op een comfortabele voorsprong (33-25) en in het laatste kwart liep het uit naar 79-65.

Zo is Leiden er nog niet in geslaagd de landstitel van 2023 te prolongeren. Op dinsdagavond krijgt het daarvoor een nieuwe kans, als de ploegen het tegen elkaar opnemen in de Vijf Meihal in Leiden.