Waterpolosters De Zaan nemen strafworpen beter en dwingen beslissingsduel af met Polar Bears

De waterpolosters van De Zaan hebben een derde duel afgedwongen in de finale om de landstitel. De ploeg won na een strafworpenserie van Polar Bears. Vrijdag had Polar Bears de strafworpen juist beter genomen.

Bekerhouder De Zaan uit Zaandam, dat net als Polar Bears acht keer landskampioen werd, had halverwege een kleine 5-4 voorsprong. Na rust liep het uit naar 9-6.

Enerverende slotfase

In de tweede helft kwam Polar Bears, dat in de reguliere competitie ongeslagen bleef, langszij: 11-11. Net als vrijdag zou een enerverende slotfase volgen.

Vlak voor tijd leek De Zaan de winnende te maken, maar met nog twee seconden op de klok maakte Lola Moolhuijzen gelijk namens Polar Bears.

Zodoende stond het 12-12 en moest een strafworpenserie wederom de beslissing brengen. Daarin toonde De Zaan dat het had geleerd van de verloren strafworpenserie van een dag eerder. Zondag is het beslissingsduel in Ede.

Mannen De Zaan kampioen

De Zaan heeft daardoor nog altijd kans op een dubbelslag. Zondag kroonde de mannenploeg zich voor het eerst in de clubgeschiedenis tot landskampioen van Nederland.