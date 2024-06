Opnieuw Duitse politicus aangevallen, geen aangifte als dader sorry zegt

In Duitsland is opnieuw een politicus aangevallen. Het gaat om Roderich Kiesewetter van de christendemocratische oppositiepartij CDU. De 60-jarige parlementariër werd belaagd tijdens een verkiezingscampagne in Aalen. Kiesewetter werd geduwd en geslagen op het marktplein in de Zuid-Duitse gemeente. Daar stond hij met zijn partij met een kraam.

De politicus liep schaafwonden op, maar had verder geen behandeling nodig. Hij zegt geen aangifte te doen als de aanvaller zijn excuses aanbiedt, melden lokale media. De dader zou een kandidaat voor de gemeenteraad van Aalen zijn.

Geslagen met een tas

De afgelopen tijd waren er verschillende incidenten met Duitse politici. Zo werd Europarlementariër voor de sociaaldemocratische SPD Matthias Ecke begin deze maand zo zwaar toegetakeld dat hij moest worden geopereerd. Vier onbekenden vielen Ecke aan toen hij verkiezingsposters aan het plakken was in Dresden. Een van de daders, een jongen van 17, meldde zichzelf bij de politie na de aanval.

Een aantal dagen daarna werd SPD-senator en oud-burgemeester Franziska Giffey in Berlijn door een man geslagen met een tas met harde inhoud. Dezelfde dag waren meerdere leden van de Groenen in Dresden doelwit van belagers.

Aanvallen op politici nemen toe

Sinds de moord op CDU-politicus Walter Lübcke door een neonazi in 2019 houdt de Duitse regering statistieken bij over bedreigingen tegen politici. Vorig jaar werden 2790 aanvallen gemeld. In bijna de helft van de gevallen waren de Groenen het doelwit, gevolgd door AfD (478 meldingen) en SPD (420 meldingen). De aantallen nemen de laatste jaren toe.

"De democratie wordt hierdoor bedreigd", zei Bondskanselier Scholz begin mei na de aanval op Ecke in Dresden. "Daarom is het nooit een optie om je schouders op te halen en dit te accepteren. We moeten er samen tegen optreden."