'Gedoe met ballonnen lijkt kinderachtig, maar spanningen Korea's reden tot zorg'

Noord-Korea heeft voor de tweede maal in een week ballonnen met afval en uitwerpselen over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Dat is de wraak van Noord-Korea voor de ballonnen met pamfletten die vanuit Zuid-Korea naar het noorden gaan. Daarin staat kritiek op de dictatuur van Kim Jong-un en informatie over de wandaden die zijn regime begaat.

Het sturen van ballonnen over en weer lijkt misschien kinderachtig, maar de huidige spanningen tussen de beide Korea's zijn wel degelijk reden tot zorg, vindt hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden.

"Noord-Korea heeft twee dagen terug in een keer achttien raketten getest en dat is bij mijn weten nog niet eerder gebeurd. Dat is samengegaan met heel dreigende taal. Dat met de context dat Noord- en Zuid-Korea niet meer met elkaar te praten, dat er geen hotline is voor zover we weten en dat er ook achter de schermen geen contact is. Nee, de situatie is extreem gespannen en niemand ziet een manier om die te de-escaleren."

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was getuige van de raketlanceringen: