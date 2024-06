Griekspoor dicht bij stunt op Roland Garros, maar verliest toch in vijfsetter van Zverev

Tallon Griekspoor is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld door Alexander Zverev. De Nederlandse nummer 26 van de wereld was dicht bij een stunt, maar ging na een enerverende vijfsetter toch onderuit tegen de Duitser, die een van de titelfavorieten is: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6 (3).

Griekspoor sloeg in de beslissende vijfde set twee breekpunten bijeen en kwam zo op 4-1, maar Zverev kwam terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin was de Duitser superieur.

De Duitse mondiale nummer vier is een van de kanshebbers voor de winst in Parijs. Hij won het masterstoernooi van Rome en in de eerste ronde schakelde hij recordwinnaar Rafael Nadal uit. Van de vier voorgaande ontmoetingen met Griekspoor won Zverev er drie.