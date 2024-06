Plan of noodkreet? Dorp wil camera's bij ieder huis tegen overlast veiligelanders

De gemeente zet extra agenten en boa's in. 's Nachts houdt een extern beveiligingsbedrijf een oogje in het zeil. Dat is volgens burgemeester Van Oosterhout geen permanente oplossing. "We dweilen wat terwijl de kraan openstaat. En die kraan krijgen we maar niet dicht."

De helft van de inwoners van Nieuw-Weerdinge stemde PVV, een partij die tegen de spreidingswet is. In het coalitieakkoord staat dat die wet van tafel gaat. Door de instroom van migranten te verlagen zou de spreidingswet niet meer nodig zijn.

Maar volgens de burgemeester is dat een denkfout. "Laat ze het maar proberen", zegt hij over het terugdringen van de instroom. "Maar in de tussentijd hebben we die spreidingswet hard nodig. Dan krijg je 342 gemeenten die allemaal een deel van de asielzoekers opvangen. Zo veel zijn dat er niet. We vangen met elkaar 100.000 Oekraïners op. Dan moet het ook mogelijk zijn 70.000 asielzoekers op te vangen. Dan heb je overlast gespreid."

Inwoners van Nieuw-Weerdinge zijn radeloos: