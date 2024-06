Medvedev wint met moeite van Machác, Belg Bergs weert zich kranig tegen Dimitrov

Daniil Medvedev heeft voor de derde keer in acht deelnames de achtste finales bereikt op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Rus, die in het verleden ook vijf keer in de eerste schifting achterbleef, won met 7-6 (4), 7-5, 1-6, 6-4 van Tomás Machác.

De 23-jarige Machác, die vorige week in Genève ten koste van niemand minder dan Novak Djokovic voor het eerst een ATP-finale haalde, maakte het Medvedev knap lastig. Die verraste hij geregeld met zijn inside-out backhands en slice services. Ook stoomde de nummer 34 van de wereld vaak vanuit het niets op naar het net.

Ondanks het goede verzet van Mahach, waardoor Medvedev naar eigen zeggen op een gegeven moment van slag raakte, ging de winst uiteindelijk in vier sets naar de Rus. In de volgende ronde speelt hij tegen Alex De Minaur.