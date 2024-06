Hoe laat je de Europese verkiezingen leven? Partijen nog één keer de straat op

Over de Lijnbaan, ook in Rotterdam, loopt een groepje mensen in zwarte jasjes van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Onder hen lijsttrekker Dirk Gotink, die folders uitdeelt aan het maar matig geïnteresseerde winkelend publiek.

Bestaanszekerheid is voor NSC een belangrijk verkiezingsthema. In Nederland is dat volgens Gotink vooral een probleem van de arbeidsmarkt. Goedkope werkkrachten uit Oost-Europa worden uitgebuit en raken soms aan lager wal. Met alle sociale problemen van dien.