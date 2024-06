ANC op kruispunt, comeback van Zuma: vijf vragen over verkiezingsuitslag Zuid-Afrika

Zijn MK-partij heeft veel stemmen gewonnen in zijn eigen provincie KwaZulu-Natal, waar ook veel mensen naar de stembus zijn gegaan. Zuma zegt zich in te zetten voor de armen en die voelen zich daar door hem gehoord. Ook stemden mensen massaal op MK, omdat ze dezelfde cultuur delen.

Verder zegt Zuma dat hij slachtoffer is van samenzweringen tegen hem, zoals de corruptieaantijgingen. Hij is de kat met negen levens in Zuid-Afrika en houdt van een gevecht. Overigens was hij niet verkiesbaar; vlak voor de verkiezingen besloot de rechter dat hij niet het parlement in mag, omdat hij veroordeeld is wegens minachting van het hof.

Wat betekent dit voor het ANC?

Door het forse verlies voor het ANC is samenwerken met enkel de kleinere partijen lastig. ANC moet dus een van de grotere partijen aan boord halen om te kunnen regeren. Dat ligt niet zo voor de hand; er is niet een partij waarmee de partij een ideologie deelt. Zo wordt de Democratische Alliantie - een centrumrechtse partij - door een deel nog steeds gezien als een partij die het vooral goed voor heeft met het bedrijfsleven en de middenklasse. Daar maken meer witte Zuid-Afrikanen deel van uit dan zwarte Zuid-Afrikanen, van wie velen nog in armoede leven. Het is de vraag of president Ramaphosa zo'n samenwerking aan zijn achterban kan verkopen.

Een andere optie is een coalitie met MK of met MK en de vierde partij, de Economic Freedom Fighters (9 procent van de stemmen). Beide partijen willen de nationalisering van mijnen en bedrijven, en landonteigening zonder compensatie. De woordvoerder van Zuma's partij zegt dat ze alleen een coalitie willen als de grondwet wordt herschreven, zodat Zuma wel het parlement in kan en gekozen kan worden als de volgende president. De Democratische Alliantie noemt dat een doemscenario.

En wat betekent dit voor de huidige president?

De positie van Ramaphosa staat of valt met welke coalitie het wordt. Een coalitie met MK betekent het einde van Ramaphosa. De Democratische Alliantie heeft wel een goede relatie met Ramaphosa. Hij moet proberen de teugels stevig vast te houden in zijn partij, die nooit een eenheid is geweest sinds het vertrek van Zuma. Zijn redding is dus een samenwerking met de Democratische Alliantie, en die lijken ook wel te willen.

Tegelijk is coalitievorming een nieuw fenomeen in Zuid-Afrika, aangezien het ANC het de afgelopen dertig jaar voor het zeggen had. En in de grondwet staat dat ze maar twee weken hebben om de coalitie te vormen na de officiële uitslag, die morgen bekend wordt. Er wachten enkele moeilijke en onvoorspelbare weken.