Politie stuit op onbegrip bij illegale feestjes: 'Jullie zijn toch ook jong geweest?'

De Utrechtse burgemeester Peter den Oudsten is bepaald niet te spreken over het gedrag van de feestgangers:

Ruim een uur later bleek dat het eerder 'ontsnapte' groepje van twaalf feestgangers opnieuw onderweg was naar de Oudegracht. De politie probeerde ze de stad uit te krijgen en begeleidde ze naar het station. Toen daar bleek dat ze niet van plan waren Utrecht te verlaten, werd de hele groep aangehouden. Het ging om twaalf mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Ze zijn inmiddels weer vrij, meldt RTV Utrecht , met een bekeuring op zak.

Iets na 01.00 uur vannacht kwam bij de politie in Utrecht een melding dat er een feest aan de gang was in een werfkelder aan de Oudegracht. Agenten troffen een groep van ongeveer vijftig mensen aan die geen afstand van elkaar hielden. Toen de politie de namen wilde noteren, probeerde een aantal feestgangers weg te komen. "De sfeer werd grimmig in de richting van de agenten, die zelfs een wapenstok moesten gebruiken", aldus de politie . Terwijl een deel van de mensen vluchtte, gingen 28 mensen één voor één op de bon.

Het optreden van de politie kon over het algemeen op weinig begrip rekenen. "De agenten in Rotterdam kregen te horen of ze niets beters te doen hadden", meldt Rijnmond . En: "Jullie zijn toch ook jong geweest?"

Ook in Angerlo, bij Zevenaar, werden tientallen jongeren beboet. In Breda bleek een bedrijfsgebouw als café te zijn ingericht. Ook daar greep de politie in en deelde boetes uit.

Net als vorig weekeind heeft de politie ook vannacht een eind gemaakt aan een aantal illegale feestjes. In Utrecht gingen 40 jongeren op de bon die in een werfkelder in de binnenstad aan het feesten waren. In een studentenpand in Rotterdam kregen 27 feestgangers een bekeuring.

De politie in Rotterdam kwam in actie na een tip over een 'studentenparty' in een pand in het centrum van de stad. Bij het feestje waren meer dan dertig mensen aanwezig, van wie een aantal zich snel verstopte voor de politie. Agenten troffen hen aan onder een bed, op het dak of in de tuin, meldt de politie op Instagram.

Ook in Angerlo heeft de politie vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest. Daar kwam de tip binnen via Meld Misdaad Anoniem. De ongeveer twintig jongeren die op het feest waren hebben een boete gekregen. "We hebben weten te voorkomen dat het een groter feest werd en zullen de locatie in de gaten blijven houden", aldus de politie bij Omroep Gelderland. Om welke locatie het precies gaat, zegt de politie niet.

In Breda greep de politie in op twee locaties. Op een van die twee locaties vierde een groep jongeren feest in een bedrijfsgebouw dat was ingericht als café. Hier werden veertien mensen bekeurd. "De coronamaatregelen zijn niet voor iedereen even duidelijk", verzucht een agent bij Omroep Brabant. "Er werd totaal geen rekening gehouden met de geldende maatregelen. Toen wij hen hierop aanspraken, kregen we slechts van een enkeling begrip. De meesten vonden het maar onzin."

Vorig weekeinde greep de politie ook al in bij een aantal illegale feesten. In Hilversum gebeurde dat bij een feest onder een snelwegviaduct in aanbouw. Daar waren meer dan driehonderd mensen aanwezig.