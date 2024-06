Zeker 20 mensen verdronken in Afghanistan na zinken veerpont

In de Afghaanse provincie Nangarhar zijn zeker twintig mensen verdronken nadat een veerpont was gezonken. Volgens de Taliban, die de macht hebben in het land, stak de boot een rivier over in het oosten van het land.

Inwoners van dorpen in de buurt hebben tegen de autoriteiten gezegd dat er 25 mensen op de veerpont waren. Vijf mensen zouden in veiligheid zijn gebracht.

Vijf lichamen zijn inmiddels geborgen: een man, een vrouw, twee jongens en een meisje. Reddingwerkers zijn nog op zoek naar de lichamen van de andere opvarenden. Hoe de boot kon zinken, is nog niet bekend.

Inwoners van de regio maken vaak gebruik van boten en veerponten om te reizen tussen verschillende plaatsen.