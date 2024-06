In verzengende hitte maakt India zich op voor apotheose verkiezingen

Ekta Singh van The Climate Agenda, een groep klimaatactivisten uit Varanasi, is kritisch over het organiseren van verkiezingen op dit moment in het jaar. "Zo veel mensen hebben gevraagd om deze verkiezingen uit te stellen, maar de regering wil een snelle overwinning en denkt niet na over de gevolgen voor de mensen."

In eerdere fases van de verkiezingen heeft de verkiezingscommissie de openingstijden van de stemlokalen aangepast zodat mensen op het heetste deel van de dag niet naar buiten hoefden om te stemmen. In Varanasi wordt vandaag gewoon tussen 07.00 en 17.00 uur gestemd. Mensen staan daarom al vroeg in de rij.

"Ik doe het uit liefde voor Modi. Het is al dagen heet in Varanasi, maar ik ga gewoon stemmen," zegt een van de mannen die ruim voor 07.00 uur al in de rij staat bij het stemlokaal.

Modi-factor

In Varanasi is de steun voor premier Modi groot. Vanuit deze stad neemt hij deel aan de verkiezingen. In 2019 stemde meer dan 60 procent van de kiezers hier op hem.

Hoewel reclame maken voor politieke partijen verboden is, is Modi hier duidelijk op straat aanwezig. Sommige huizen hebben een sticker op de deur met het gezicht van Modi. 'Ik ben familie van Modi', staat er in het Hindi. Aan de kant van de weg wapperen oranje vlaggen, de kleur van regeringspartij BJP.