Man (22) doodgestoken in woning Voorschoten

In een woning in Voorschoten is afgelopen nacht een 22-jarige man doodgestoken. Kort na het steekincident werd in Leiden een 41-jarige man uit Hazerswoude aangehouden.

De steekpartij gebeurde vannacht rond 04.30 uur. Het slachtoffer is door hulpdiensten gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. Volgens de politie woonde de man uit Voorschoten niet in de woning waar hij werd gevonden.

De aanhouding van de verdachte verliep niet zonder problemen. "De man leek behoorlijk onder invloed te zijn en verzette zich flink", zegt de politie. Na een lange worsteling kon de verdachte met behulp van medicatie worden overmeesterd, schrijft Omroep West.

Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. De politie doet onderzoek in de woning.