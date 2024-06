Ontsnapte bonobo uit Ouwehands Dierenpark verdoofd en terug in verblijf

De bonobo die ontsnapte uit het buitenverblijf van Ouwehands Dierenpark, is gevangen. "Het dier is terug in zijn verblijf en maakt het goed", meldt de dierentuin in Rhenen.

Het dier ontsnapte vanmiddag uit het buitenverblijf en vluchtte via het parkeerterrein een nabijgelegen bos in. Daar kon de aap na enkele uren door een team van verzorgers en een dierenarts worden verdoofd en teruggebracht.

Vanwege de veiligheid werd het gebied rond het bos afgezet. Omstanders konden niet bij de bonobo in de buurt komen.

Bezoekers keken vreemd op: