Bonobo uit Ouwehands Dierenpark ontsnapt, verstopt zich in bos

Een bonobo is ontsnapt uit het buitenverblijf van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Via het parkeerterrein is het jonge dier het bos in gevlucht, meldt een woordvoerder van de dierentuin.

De bonobo is in een bos aan de rand van het dierenpark gelokaliseerd. Verzorgers en een dierenarts overleggen hoe ze de aap, die in een hoge boom zit, het beste kunnen vangen. "Soms komen de apen zelf terug, maar mogelijk moet de bonobo verdoofd worden."

Vanwege de veiligheid is het gebied rond het bos afgezet. Omstanders kunnen niet bij het dier in de buurt komen.

Park blijft open

Na de uitbraak werd bezoekers van het dierenpark gevraagd om binnen te wachten. "Een mensaap kan gevaarlijk zijn", zei een woordvoerder. Inmiddels mogen bezoekers weer door het park lopen. Het dierenpark is ook opengebleven voor bezoekers.

Het is volgens Ouwehands de eerste keer dat een aap uit het buitenverblijf is ontsnapt.