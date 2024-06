Moederbedrijf Ticketmaster bevestigt datalek

Het Amerikaanse moederbedrijf van Ticketmaster, Live Nation Entertainment, bevestigt dat de kaartverkoper het doelwit is geweest van een groep hackers. Eerder deze week claimde de hackgroep al de hack.

Het datalek is gemeld bij de Amerikaanse beurstoezichthouder. Bij de hack zijn 560 miljoen gebruikersgegevens buitgemaakt; van adressen en telefoonnummers tot e-mailadressen, creditcardgegevens en ticketaankopen.

De hack werd uitgevoerd door een groep die zich de ShinyHunters noemt. Ze hebben hun vangst bekendgemaakt op het dark web, een moeilijk bereikbaar deel van het internet waar vooral criminelen gebruik van maken. De ShinyHunters hebben de gegevens te koop aangeboden voor 500.000 dollar en willen ook geld zien om ze ervan te weerhouden de gegevens vrij te geven.

Volgens Live Nation heeft de hack vooralsnog geen financiële schade toegebracht aan het bedrijf. Een Nederlandse woordvoerder van Ticketmaster en toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zeggen tegen persbureau ANP dat er nog geen informatie is over mogelijke buitgemaakte gebruikersgegevens in Nederland.