Sabalenka verslaat beste vriendin Badosa, Rybakina nog zonder setverlies

Omdat ze daarna haar eigen service meteen weer inleverde, mocht de Spaanse bij een 5-3 voorsprong even dromen van setwinst. Die droom werd wreed verstoord toen Sabalenka een tandje bijschakelde en haar vriendin nog maar vier punten gunde in de volgende vier games.

De in het nauw gedreven Sabalenka liet haar beste tennis zien. Niet alleen met de van haar bekende harde forehands maar ook met gevoelige dropshots.

In de tweede set was daardoor het krachtsverschil een stuk groter en Sabalenka stoomde binnen een half uur op naar de winst. Ze had nog even moeite om de wedstrijd te beslissen, maar op haar vierde wedstrijdpunt was het raak.

Rybakina blijft ook tegen Mertens zonder setverlies

Jelena Rybakina maakte eerder op de dag nog een slachtoffer uit de Lage Landen. Na haar zege in de tweede ronde op Arantxa Rus was de als vierde geplaatste Kazachse in de derde ronde de Belgische Elise Mertens de baas, eveneens in twee sets: 6-4, 6-2.