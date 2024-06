Hoe Brussel en Den Haag influencers inzetten voor de Europese verkiezingen

De 27-jarige Janna Nieuwenhuijzen was ook benaderd vanuit de Nederlandse afdeling van het EP. Zij is de oprichter van Snackpaper, een kanaal dat krantennieuws vertaalt naar Instagram en TikTok met zo'n 3500 volgers. "Ik vond het wel een slimme zet van het EP."

Aanvankelijk had ze als journalist een ongemakkelijk gevoel. "In hoeverre is dit propaganda, zei een kritisch stemmetje in mij." Maar omdat er geen verplichting was om ergens over te berichten, ze kritiek mocht uiten en ze niet betaald werd, afgezien van de treinkosten en hotelverblijf, trok ze de conclusie: "Dit is geen propaganda, maar een sterke marketingstrategie."

Win-win

Nieuwenhuijzen ziet het als een win-winsituatie. Influencers leren over hoe het EP en de EU werken en geven die informatie door aan hun volgers. Andersom geven zij EP-medewerkers tips om jongeren beter te bereiken. "De strekking van de trip is pro-stemmen. Daar heb ik me niet slecht over gevoeld, want zo werkt democratie."

Van oudsher komen bij de EP-verkiezingen veel minder kiezers opdagen dan bij Nederlandse verkiezingen. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 was bijna het dubbele van die bij de EP-verkiezingen in 2019.

In België werd veruit het meest gestemd (maar dat land heeft een kiesplicht en combineert Europese verkiezingen altijd met een andere verkiezing):