Wateroverlast en overstromingen in Zuid-Duitsland, 1300 evacuées

In verschillende regio's langs rivieren in Zuid-Duitsland stijgt het waterpeil. Door zware regenval treden rivieren buiten hun oevers en zijn er op verschillende plekken grootschalige overstromingen. Straten staan onder water en er zijn evacuaties gaande. Op sommige plekken verslechtert de situatie in de loop van de dag doordat de onweersbuien aanhouden.

In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. Duitse media melden op basis van berichten van de weerdienst dat de waterstanden in sommige regio's het niveau bereikt hebben van een overstroming die daar eens in de honderd jaar voorkomt.

Evacuaties

De plaatsen Günzburg, Augsburg en de regio Aichach-Friedberg spreken van een ramp. In de regio rond het Bodenmeer kregen 1300 mensen het advies hun huis te verlaten. Andere plaatsen, zoals Plauen, bereiden zich met zandzakken voor op overstromingen.

De weerdienst verwacht dat het dit weekend blijft regenen in Beieren en Baden-Württemberg. Volgens plaatselijke autoriteiten kan niet uitgesloten worden dat sommige steden of gemeentes alsnog overgaan tot evacuaties.