Tien uur lang afzien in Unbound: pindakaasmodder en in elke steen schuilt gevaar

Zaterdagochtend om tien voor zes is het dringen in de hoofdstraat van Emporia, Kansas. Een keer per jaar verzamelen 4.000 wielrenners zich bij zonsopgang voor Granada Theatre in Commercial Street, het hart van het slaperige stadje in het uitgestrekte en amper bewoonde midden van de Verenigde Staten.

Klaar voor een tocht van zo'n 320 kilometer over wegen, waarop eigenlijk alleen grote pick-up-trucks kunnen rijden. Meer dan tien uur in het zadel door het stof en de modder. Daarbij voortdurend het noodlot tartend, want in elke steen op het parcours schuilt het gevaar van een lekke band, mechanisch malheur of erger. En elke meter van het parcours ligt vol met die stenen.

Unbound is de onbetwiste hoogmis van het gravelwielrennen. Wat de Elfstedentocht is voor het schaatsen en de Ronde van Vlaanderen voor het wielrennen. Wie wil winnen moet over een ijzersterke conditie beschikken, een onwrikbare mentaliteit en een flinke dosis geluk.

Nieuwsgierig

Veldrijder Joris Nieuwenhuis kan niet wachten op zijn debuut. "Ik kijk hier al best wel lang naar uit. Een veldrit is een uur knallen. Op de weg of in de Europese gravelwedstrijden weet ik hoe het is om vier, vijf uur op de fiets te zitten en daarin alles te geven. Maar nu zit je gewoon tien tot elf uur op de fiets, met een camelback op je rug in een leeg landschap uit een soort western-film."

"Het wordt een avontuur van tien uur lang. Iedereen die meedoet, gaat zijn eigen verhaal hebben. Ik ben nu al heel benieuwd naar mijn verhaal."