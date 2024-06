Na dertig jaar is ANC absolute meerderheid kwijt, Zuid-Afrika krijgt coalitie

Correspondent Elles van Gelder:

"We wisten al dat het ANC de meerderheid zou gaan verliezen, maar dit is een hele grote klap. Het betekent dat het grootste deel van Zuid-Afrika niet meer geregeerd wil worden door de partij die hen leidde in de strijd tegen apartheid en voor democratie.

Het gaat niet goed met Zuid-Afrika. De werkloosheid is hoog, er zijn stroomtekorten en er is corruptie en dat raakt de bevolking. Een grote verrassing is ook de comeback van Jacob Zuma, vooraf was niet verwacht dat zijn nieuwe partij Mkhonto weSizwe (MK), zo veel stemmen zou krijgen en president Ramphosa van het ANC heeft hem duidelijk onderschat.

Als je naar de cijfers kijkt dan moet het ANC kiezen uit twee verschillende afslagen. Voor partijleider en president Ramaphosa is samenwerking met de centrumrechtse Democratische Alliantie (DA), de partij die tweede is geworden, het beste. Want met de andere optie, samenwerking met MK van Zuma, zal hij plaats moeten maken voor een Zuma-loyalist.

Hetzelfde geldt als ze kiezen voor de Economic Freedom Fighters (EFF) en wat andere kleine partijen. Zowel MK als EFF willen landonteigeningen en nationalisering van mijnen. Die afslag bezorgt veel Zuid-Afrikanen, vooral het bedrijfsleven, nachtmerries en ze vrezen dat de corruptie dan alleen maar verergert. Het is nieuw terrein voor Zuid-Afrika en ze hebben officieel maar twee weken om een regering te vormen."