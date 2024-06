Bijna alle stemmen geteld in Zuid-Afrika, ANC verliest meerderheid

Meer dan 97 procent van de stemmen is geteld in Zuid-Afrika en het is zeker dat de regerende partij African National Congress (ANC) de absolute meerderheid verliest. De partij die het land bestuurt sinds Nelson Mandela in 1994 president werd heeft net 40 procent van de stemmen behaald. Dat betekent dat het ANC een coalitie moet vormen met een andere partij om te kunnen blijven regeren.

De grootste oppositiepartij, Democratic Alliance, heeft 21 procent van de stemmen gekregen, daarna is de partij van voormalig president Jacob Zuma de grootste. Zijn onlangs opgerichte links-populistische partij uMkhonto we Sizwe veroverde ruim 9 procent van de stemmen.

Vanwege een veroordeling wegens minachting van de rechterlijke macht mag Zuma zelf geen zitting nemen in het parlement. Hij kwam niet opdagen bij een rechtszitting in een onderzoek naar corruptie tijdens zijn ambtsperiode (2009-2018). De wet bepaalt dat iedereen die een gevangenisstraf van meer dan een jaar heeft gekregen geen parlementariër kan worden.

Sinds het einde van de apartheid heeft het ANC altijd de absolute meerderheid gehaald bij de landelijke verkiezingen. Maar door de jaren heen keren steeds meer mensen zich van de partij af.