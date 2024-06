Explosief achtergelaten bij huis in Wateringen, tweede keer in een week

In Wateringen is voor de tweede keer in korte tijd een explosief achterlaten bij een woning. De zelfgemaakte bom werd rond 02.00 uur neergelegd door twee aanslagplegers die op de vlucht sloegen. Het explosief, een jerrycan met brandstof en drie cobra's, lieten ze achter.

Vorig weekend ging bij dezelfde woning een explosief af en raakte de voordeur van de woning beschadigd. Toen waren volgens het AD twee in het zwart geklede jongens onherkenbaar te zien op camerabeelden.

Deze keer zijn de daders er rennend vandoor gegaan en daarna in de auto gestapt. De politie in Wateringen heeft meerdere uitvalswegen afgezet, maar heeft geen verdachten aangehouden. Het explosief is door politie uit elkaar gehaald en meegenomen voor onderzoek.