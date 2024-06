Weer geen Saudische prijs voor Ronaldo, die huilend het veld verlaat

Aleksandar Mitrovic had Al-Hilal vroeg op voorsprong gezet in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah en lang leek de ploeg van onder anderen Ruben Neves en de geblesseerde Neymar de beker binnen te hebben. Zeker toen Al-Nassr-doelman David Ospina moest vertrekken na een rode kaart.

Ronaldo had in de tweede helft bijna de hoofdrol voor zich opgeëist door met een fraaie omhaal het doel van Al-Hilal onder vuur te nemen. Zijn inzet spatte echter uiteen op de paal.

Enkele minuten voor het laatste fluitsignaal werd het toch nog gelijk. Een minuut nadat Al-Hilal Ali Al-Bulaihi met rood had zien vertrekken, kopte Ayman Yahya na een verre inworp de 1-1 binnen.

Omdat voormalig Napoli- en Chelsea-verdediger Kalidou Koulibaly enkele minuten later ook rood kreeg ging Al-Hilal met negen man de verlenging in. Gescoord werd er niet waarna Bono, de keeper van het Marokkaanse elftal, zich ontpopte tot held van Al-Hilal.

Door twee strafschoppen te keren bezorgde hij zijn ploeg na de landstitel en de supercup de derde hoofdprijs van het seizoen. Voor Ronaldo restten er alleen maar tranen.