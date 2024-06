Alle ogen bij Oranje gericht op kwakkelende De Jong, Koeman rekent op hem

Hij zal ongetwijfeld met zijn kenmerkende lach aankomen bij het spelershotel. Maar wat zit er achter die lach? Is hij fit genoeg om straks op het EK te spelen? De bondscoach rekent op hem.

Alle ogen in de Zeister bossen zijn vandaag gericht op Frenkie de Jong. Hij schaart zich na een teleurstellend seizoen in Spanje bij de selectie van het Nederlands elftal voor een zomers avontuur in Duitsland.

De Jong is herstellende van een enkelblessure die hij opliep eind april in de verloren Clasicó met FC Barcelona tegen Real Madrid. Ook daarvoor had de oud-Ajacied al enkelproblemen.

Weinig speelminuten in de benen

In LaLiga speelde De Jong minder dan de helft van alle minuten. En in de afgelopen twee maanden kwam hij tot slechts 228 speelminuten in alle competities. Ter vergelijking: AC Milan-middenvelder Tijjani Reijnders speelde in die tijd zo'n 1.200 minuten.