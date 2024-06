Maatsen van bank in Londen naar Champions League-finale: 'Gewoon lekker voetballen'

Na een drielandentoernooi met een jeugdteam van Oranje in de VS las Maatsen op sociale media dat er interesse voor hem zou zijn uit Londen. "Maar daar verschijnt zo veel op, dus wist ik niet of ik het moest geloven", vertelde hij in 2019, toen hij met Oranje onder 17 actief was op het WK in Brazilië.

"Totdat mijn ouders mij op een avond vroegen aan tafel te gaan zitten. We hebben leuk nieuws, zeiden ze. Chelsea wil je heel graag hebben. Achteraf bleek dat Chelsea mij al in mijn Sparta-tijd in de gaten hield."