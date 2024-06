Wekdienst 1/6: Botenparade Utrecht Pride • Nederlands elftal begint voorbereiding EK

Goedemorgen! Vandaag is de Utrecht Pride met de botenparade over de Oudegracht. Ook is het de laatste dag van de Indiase verkiezingen en begint het Nederlands elftal officieel met de voorbereiding van het Europees Kampioenschap.

Eerst het weer: eerst veel bewolking met lokaal wat regen of een bui. Vanmiddag vanuit het noorden droger met meer zon. Bij een stevige noordenwind wordt het 16 tot 23 graden.