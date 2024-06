Trump schuldig in zwijggeld-zaak, maar hij kan gewoon het Witte Huis in

Mocht Trump in november worden gekozen, dan zou een veroordeling hem in de problemen kunnen brengen. Als hij een gevangenisstraf krijgt kan hij zichzelf geen gratie verlenen: dat mogen presidenten alleen op federaal niveau, en niet als een zaak speelt in een staat. Deze zaak is aangespannen in de staat New York.

Dat zou betekenen dat Trump in theorie vanuit de cel verkozen kan worden tot president, maar de daarbij behorende taken niet kan uitvoeren. In dat onwaarschijnlijke geval moet mogelijk de vicepresident zijn taken overnemen, of er volgt een juridische procedure om Trump alsnog vrij te krijgen.

Trump staat nog in drie andere strafzaken terecht: een over beïnvloeding van de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia, ook een zaak op staatsniveau. De andere twee gaan om het achterhouden van staatsgeheime documenten en betrokkenheid bij de Capitoolbestorming.

Deze zaken spelen allebei op federaal niveau en ze worden waarschijnlijk niet voor de verkiezingen behandeld. Mocht Trump de verkiezingen winnen, dan zal hij de rechtszaken vrijwel zeker laten vervallen.