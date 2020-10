Auto rijdt in op moskee Mekka

In de Saudische stad Mekka is gisteravond een auto ingereden op de Grote Moskee. Het is onduidelijk of dat met opzet is gebeurd. Niemand raakte gewond.

Op filmpjes op sociale media is te zien dat een auto op hoge snelheid door de barricades rijdt en tegen een van de grote deuren van de moskee aan botst. Op een andere video wordt de wagen door omstanders bij de gebedsplaats vandaan geduwd.

Beelden van de botsing staan op Twitter: