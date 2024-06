Voor het eerst in maanden ruilen Rusland en Oekraïne gevangenen uit

Oekraïne en Rusland hebben vrijdag voor het eerst in ruim drie maanden weer krijgsgevangenen uitgeruild. Beide kanten lieten 75 mensen teruggaan naar hun thuisland.

Het gaat merendeels om militairen, maar er zaten ook enkele burgers tussen. Sommigen van hen zaten al ruim twee jaar gevangen. Tegenover het Amerikaanse persbureau AP vertellen Oekraïense krijgsgevangenen dat ze in Rusland zijn gemarteld met elektriciteit. Ook zagen veel gevangenen er uitgemergeld uit.

Slangeneiland

Onder de vrijgelaten Oekraïners waren volgens de autoriteiten in Kyiv ook negentien militairen die op Slangeneiland waren gestationeerd. Dat piepkleine eilandje in de Zwarte Zee werd in de begindagen van de Russische invasie een symbool van het Oekraïense verzet. Toen de Russen aan de Oekraïners vroegen om zich over te geven, kregen ze een kort maar krachtig antwoord: "Krijg de klere."

De gevangenenruil in de Oost-Oekraïense provincie Soemy was de vierde dit jaar en werd tot stand gebracht na onderhandelingen door de Verenigde Arabische Emiraten. Oekraïne zegt dat Rusland nu 3210 krijgsgevangenen heeft vrijgelaten.

Eerder op de dag ruilden beide landen ook de lichamen van gesneuvelde militairen uit: Oekraïne gaf 212 lichamen aan Rusland en kreeg er 45 terug.