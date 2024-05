Droomscenario Martens bij laatste thuisinterland: 'Dit is heel erg speciaal'

Martens wordt luidkeels toegezongen en uitgezwaaid op Het Kasteel in Rotterdam, maar haar laatste interland moet ze nog spelen. Die is dinsdag in Finland. "Deze wedstrijd is denk ik wel iets specialer dan die in Finland, maar daar had ik me op ingesteld. Het is wat het is."

Succesperiode

Martens debuteerde in augustus 2011 in het Nederlands elftal en was een van de sleutelspelers in een succesperiode van het Nederlandse vrouwenteam onder coach Sarina Wiegman. Het grootste succes was de Europese titel in 2017.

Met drie doelpunten en één assist in zes wedstrijden werd Martens uitgeroepen tot beste speelster van dat EK in Nederland. Twee jaar later werd Martens met Nederland tweede op het WK.