Tienduizenden Polen op de been tegen verscherpte abortuswetgeving

In de Poolse hoofdstad Warschau hebben gisteravond tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen stengere abortuswetgeving. Volgens de organisatie en het stadsbestuur waren er honderdduizend mensen op de been.

Het is daarmee een van de grootste protesten in Polen van de afgelopen jaren. Er wordt al een week lang dagelijks actiegevoerd. Vorige week donderdag oordeelde het Poolse Constitutionele Hof dat abortus alleen nog mag bij incest, verkrachting en als het leven van de moeder in gevaar is.

Kerk ontkent

De protesten richtten zich ook tegen regeringspartij PiS en de Rooms-Katholieke Kerk. Die laatste heeft laten weten weliswaar tegen abortus te zijn, maar ontkent er bij de regering op aangedrongen te hebben de abortuswetgeving te verscherpen. In het katholieke Polen wijzen enquêtes erop dat het leeuwendeel van de bevolking tegen de verscherping is.

Vrijdag had president Duda nog geprobeerd om de angel eruit te halen door voorstellen te doen om de wetgeving iets te versoepelen, maar betogers waren daar niet van onder de indruk.

De Poolse minister van Volksgezondheid, Adam Niedzielski, beschuldigde de betogers ervan de gezondheid van de bevolking in de waagschaal te leggen door massaal te protesteren. In het land mogen vanwege corona slechts vijf mensen bij elkaar komen. Niedzielski trok een vergelijking met de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten, die volgens hem ook heeft geleid tot een "escalatie" van de coronapandemie.