Dortmund underdog tegen Real Madrid? 'Je speelt geen finale, die win je'

Natuurlijk, trainer Edin Terzic beseft dat zijn ploeg Borussia Dortmund zaterdag de underdog is in de finale van de Champions League. Real Madrid is veruit de succesvolste ploeg in het Europese toernooi met veertien eindzeges. De Duitsers wonnen de trofee slechts één keer, in 1997.

Maar Terzic weet ook: "Je speelt geen finale, je wint een finale. En dat is ons duidelijke doel", aldus de 41-jarige coach vrijdagavond tijdens een persconferentie in het Londense Wembley-stadion.

En Dortmund heeft wat recht te zetten in dit stadion. Op Wembley stond de club onder leiding van Jürgen Klopp voor het laatst in de finale van de Champions League. Arjen Robben besliste het Duitse onderonsje in 2013 door vlak voor tijd namens Bayern München het winnende doelpunt te maken.