Winnend Oranje pakt koppositie in EK-kwalificatie en zwaait Martens uit

Bondscoach Andries Jonker zette FC Twente-keeper Daniëlle de Jong tussen de palen tegen Finland. De 21-jarige De Jong, die haar interlanddebuut maakte, verving de nog niet voldoende herstelde Daphne van Domselaar.

Ook Sherida Spitse stond in de basis. Zij kwakkelde met een voetblessure, maar was toch fit genoeg om te kunnen spelen. "Er zit een klein beetje risico in", vertelde Jonker voor de wedstrijd.

Taaie tegenstander

Jonker verwachtte een taaie tegenstander en daar bleek hij gelijk in te hebben. In de eerste twee minuten kreeg Oranje nog wel wat ruimte, maar Daniëlle van de Donk en Esmee Brugts wisten daar niet genoeg van te profiteren. In het vervolg van de eerste helft had Nederland grote moeite gaatjes te vinden in de Finse verdediging.

De Finnen kregen steeds meer grip op Oranje en produceerde na 25 minuten voor het eerst een schot op doel. De Jong moest daardoor voor het eerst in actie komen en deed dat prima. Het schot had ze klemvast.