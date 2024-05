'Nederlandse F-16's ook inzetbaar voor doelen in Rusland'

De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert kunnen zonder toestemming van de Verenigde Staten worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft demissionair buitenlandminister Hanke Bruins Slot gezegd tegen persbureau ANP. Het gebruik is ook niet beperkt tot de grensstreek bij Charkiv, laat Bruins Slot weten.

Het gevechtsvliegtuig is van Amerikaanse makelij en de VS heeft de levering van F-16's aan Oekraïne lange tijd tegengehouden. Maar Bruins Slot zei volgens ANP vandaag dat beperkingen over het gebruik van de jachtvliegtuigen voor Oekraïne "nooit ter sprake zijn gekomen".

Bruins Slot is in Praag voor een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse president Biden zou Oekraïne in het geheim toestemming hebben gegeven voor het gebruik van Amerikaanse wapens op Russisch grondgebied. Maar dat gold voorlopig alleen voor Russische doelen in de buurt van de Oekraïense stad Charkiv. Dat nieuws kwam gisteren naar buiten, maar wanneer Biden precies toestemming zou hebben gegeven is niet bekend.

24 Nederlandse F-16's

Wel zegt de functionaris tegen de Amerikaanse nieuwssite Politico dat Oekraïne specifiek heeft gevraagd om een beleidswijziging nadat het offensief op Charkiv eerder deze maand begon. Een andere bron zegt dat de VS het besluit heeft genomen om meer "flexibiliteit" toe te staan in de verdediging van Charkiv.

Charkiv is de tweede stad van Oekraïne en ligt in het noordoosten van het land, dicht bij de Russische grens. De gevechten rond de stad zijn al een tijdlang hevig en de Russen boeken in de omgeving van de stad terreinwinst.

"Voor de F-16's geldt het principe dat je mag optreden op Russisch grondgebied op het moment dat het is in het kader van zelfverdediging", zei Bruins Slot. Dat is niet anders dan met andere wapens, zei de minister. Nederland levert in totaal 24 F-16's aan Oekraïne.

Bruggen uitschakelen

Vandaag gaf Duitsland ook toestemming aan Oekraïne voor het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Bondskanselier Olaf Scholz zei dat het noodzakelijk was voor het land om zich voldoende te kunnen blijven verdedigen.

"We zijn er gezamenlijk van overtuigd dat Oekraïne het recht heeft, gegarandeerd door het internationaal recht, om zichzelf tegen deze aanvallen te verdedigen", aldus een woordvoerder van Scholz in een verklaring.

De Oekraïense president Zelensky was afgelopen dinsdag in Brussel, waar hij opnieuw aan het lobbyen was voor wapens. Ook toen benadrukte hij het belang wapens te mogen gebruiken zoals hij wil.

Met de toestemming die hij nu gekregen heeft, krijgt Oekraïne meer capaciteit om de Russen aan te vallen, zei oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif gisteravond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Dat betekent dat je de opbouw van logistieke voorraden voor een offensief of commandoposten of eenheden die naar voren gaan, kunt verstoren. Je kunt ook bruggen en spoorwegen uitschakelen."