Advies: 'Neem burgers met eigen plannen voor schone energie serieuzer'

Voor burgers en bedrijven die willen verduurzamen of zelf energie willen opwekken, is wet- en regelgeving vaak een grote hindernis. Het nieuwe kabinet moet burgerinitiatieven juist versterken en belemmeringen wegnemen. Dat bepleit het Nationaal Klimaat Platform (NKP) in een vandaag verschenen advies.

Het klimaatdoel om fors minder broeikasgassen uit te stoten blijft overeind, zo bleek vorige week uit het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Maar voor dat doel moeten verduurzaming en de overgang naar schone energie wel flink versnellen. "De ervaring bij initiatiefnemers is dat ze heel graag willen, maar dat ze in de praktijk tegen allerlei hindernissen aanlopen", zegt Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform. Soms is het gebrek aan geld voor een project, soms zitten regels in de weg.

Het NKP rapporteert aan de de minister voor Klimaat en Energie en de Tweede Kamer over knelpunten in de overgang naar een samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot. Het platfor, ziet dat de overheid burgerinitiatieven nog te vaak ziet als "leuke, aaibare initiatieven" die geen grote rol spelen bij de energietransitie. Dat is volgens Vendrik een misvatting.

Ruimte en prioriteit

In Nederland zijn ruim 100.000 burgers betrokken bij energiecoöperaties die zelf duurzame energie opwekken en de winst investeren in hun gemeenschap. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de participatie van burgers. Zo staat in het Klimaatakkoord van 2019 dat grootschalige zon- en wind-projecten op land voor de helft in lokaal eigendom zouden moeten komen.

Vendrik: "Zo ver zijn we nog lang niet. Vandaar mijn pleidooi: ga al die initiatieven versterken. Ondersteun ze. Geef ze ruimte en geef ze prioriteit." Volgens Vendrik is dat echt nodig. "Ik zie dat de energietransitie in een nieuwe fase komt. We gaan nu echt opschalen."

Bennie Wesselink uit Zelhem, in de Achterhoek, wekt samen met een groepje bewoners goedkope duurzame stroom op uit een vuilstortplaats. Maar hun duurzame plannen botsen met lokale regels. "We zijn er al driekwart jaar over aan het praten, maar zijn nog geen stap verder."