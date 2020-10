Thialf kolkt niet, maar schaatsers proberen de kijkers thuis te vermaken

De ambiance mag soms misschien doen denken aan een trainingswedstrijd, er staan wel degelijk Nederlandse titels op het spel. Het verschil met de vorige editie van de NK afstanden, eind vorig jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw, is het verschil tussen pre-corona en een tijd mét corona. Thialf is niet meer volgepakt, maar volgeplakt. Pijlen en stickers met maatregelen moeten zorgen voor een veilig toernooi.

Alleen een handjevol juryleden kijkt toe, grote posters met foto's van schaatskampioenen doen de staantribunes in de bochten er iets minder leeg uitzien. Ze hebben nog een functie ook, want toen Ireen Wüst zichzelf en het aantal Nederlandse titels zag, dacht ze: 'goh, dat had ik niet geweten'. "Het was een goede wake-up call."

Nauwelijks is het te merken, maar Patrick Roest rijdt zijn vijf kilometer tot vier rondes voor het einde onder het schema van zijn baanrecord. Normaal gesproken zou Thialf uit z'n dak gaan, Roest naar een toptijd willen schreeuwen. Maar het blijft vrijdagmiddag stil in de hal.

Het vorige schaatsseizoen was net afgelopen toen de coronapandemie de wereld in zijn greep kreeg. Het virus is niet weg, maar het nieuwe seizoen is wel begonnen. Dat het jammer is om zonder publiek te moeten schaatsen, daar hoor je de rijders nauwelijks over. Dat er überhaupt kan worden geschaatst, daar gaat het om.

Werkwijze

Bijna iedereen in Thialf moet zijn werkwijze een beetje aanpassen. De cameramannen op het middenterrein kunnen niet meer tussen de schaatsers door lopen, maar een camerakarretje tussen het middenterrein en de baan biedt uitkomst.

Het viel Jorien ter Mors ook op, voor ze de Nederlandse titel op de 1.500 meter pakte. "Ik ben normaal niet bezig met waar de camera's staan, maar nu zwaaide ik toch even. Het is de enige manier om iets voor het publiek te doen, om de mensen te bereiken. Ik deed het bijna onbewust, maar ik dacht: toch even zwaaien."