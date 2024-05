Nederlands marineschip koos gevoelige route door Straat van Taiwan

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Tromp is deze week door de Straat van Taiwan gevaren. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marine desgevraagd aan de NOS. Het bevaren van die zeestraat ligt gevoelig, want China claimt die.

Het bevaren van die route betekent een opvallende verandering in Nederlands beleid: in 2021 werd de Straat van Taiwan nog vermeden door het Nederlandse marineschip Evertsen. Nederland moest China niet onnodig provoceren, werd geredeneerd.

"De vaarperiode in de Zuid-Chinese Zee is goed verlopen", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marine. Het marinefregat is momenteel bezig met een tocht langs verschillende havens van Aziatische bondgenoten.

Vanuit de Vietnamese havenstad Hai Phong is de Tromp nu onderweg naar Zuid-Korea, waar het een dezer dagen zal aanmeren. Daarna zal het nog een stop maken in Japan, om vervolgens op Hawaï deel te nemen aan een grootschalige militaire oefening.

Claim op Zuid-Chinese Zee ongegrond verklaard

Volgens het internationaal recht kan China geen aanspraak maken op de zeestraat. De Straat van Taiwan is een zeestraat van 130 tot 180 km breed. Zelfs als je Taiwan als onderdeel van China beschouwt, is de zeestraat breed genoeg om volgens het internationale recht beschouwd te worden als internationaal water.

De claim van Peking dat een groot deel van de Zuid-Chinese Zee van China is, werd in 2016 door het internationale Hof van Arbitrage ongegrond verklaard.

Amerikaanse oorlogsschepen doorkruizen met enige regelmaat deze zeestraat, om te onderstrepen dat het om internationale wateren gaat. "We zetten ons uit principe in voor het recht op vrije doorvaart voor alle naties", liet het Pentagon bijvoorbeeld weten toen begin dit jaar de USS John Finn deze route koos.

Grote geopolitieke spanningen in de regio

De Tromp maakt de tocht op een moment van grote geopolitieke spanning in de regio. Vorige week voerde het Chinese leger op grote schaal militaire oefeningen uit in de buurt van Taiwan.

Volgens Peking ging het om "strafoefeningen": de nieuwe Taiwanese president Lai zei eerder die week in zijn inauguratiespeech dat de twee kanten van de Straat van Taiwan "niet ondergeschikt aan elkaar" zijn. Dat vatte China op als een verklaring dat Taiwan en China afzonderlijke landen zijn.