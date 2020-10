Persconferentie Britse premier Johnson • Gedeeltelijke lockdown in Griekenland

Sneltesten moeten er volgend jaar in Tokio voor zorgen dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor de deelnemers en begeleiders aan de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio. "Dat is het scenario waar het IOC voor kiest", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF.

De vraag is inmiddels niet meer of de Olympische Spelen met een jaar vertraging wel doorgaan in Tokio, maar vooral op welke manier. Kan er straks publiek bij de wedstrijden zijn? Moeten de sporters, begeleiders en officials wekenlang in een bubbel plaatsnemen? Dat laatste gaat niet gebeuren, is Hendriks inmiddels wel duidelijk geworden. "Het IOC gaat uit van een situatie waarin corona nog aanwezig is in de wereld, maar ook dat de eerste vaccins al toegankelijk zijn. En dat met name sneltesten echt heel nadrukkelijk ontwikkeld zijn, waardoor het mogelijk is ervoor te zorgen dat de olympische omgeving veilig is."