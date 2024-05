Sinner probleemloos verder op Roland Garros, Roebljov naar huis

Jannik Sinner heeft op Roland Garros de achtste finales bereikt. De Italiaanse nummer twee van de wereld won zonder problemen van de Rus Pavel Kotov: 6-4, 6-4, 6-4. Andrej Roebljov is klaar in Parijs, hij verloor verrassend van Matteo Arnaldi.

Sinner liet maar weer eens zien dat aan zijn fitheid niet langer getwijfeld hoeft te worden, ook zijn derde wedstrijd in Parijs won hij zonder setverlies. De Italiaan poetste halverwege de tweede set de enige breekkans die Kotov wist te forceren weg en had zelf aan een breek in elke set voldoende om de volgende ronde te bereiken.

Kotov ontbrak het niet aan lef, hij serveerde sterk maar kon niet tippen aan de klasse en het slagenrepertoire van Sinner.

Roebljov eruit

Roebljov, die onlangs het masterstoernooi van Madrid (ook op gravel) won, werd uitgeschakeld door Arnaldi. De nummer zes van de wereld werd met 7-6 (8), 6-2, 6-4 aan de kant geschoven.