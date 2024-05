Waarom Zverev ondanks mishandelingszaak gewoon tegen Griekspoor tennist

Mannelijke tennissers hielden zich eerder dit jaar al opvallend stil over de aantijgingen tegen Zverev. Maar Iga Swiatek, nummer één van de wereld bij de vrouwen, ging wel in op de kwestie. "Het is niet goed dat een speler die aangeklaagd wordt in zekere zin wordt gepromoot", zei de Poolse in januari over het meespelen van Zverev bij de Australian Open.

Geen schorsing

Hogere tennisinstanties laten de situatie voor wat het is. In de gedragscode van de ATP staat dat een speler die is aangeklaagd voor het overtreden van de wet geschorst kan worden. De ATP kiest er dus voor om Zverev niet te schorsen.

Amélie Mauresmo, toernooidirecteur van Roland Garros, zei zondag dat Zverev "mee mag doen in Parijs en onschuldig wordt geacht, zolang de rechtszaak niet is afgerond en er geen vonnis ligt."