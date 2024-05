ABBA krijgt na bijna vijftig jaar belangrijke Zweedse onderscheiding

De Zweedse popgroep ABBA heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Reuss (voorheen Lyngstad) kregen de Zweedse Orde van Vasa uitgereikt door koning Carl Gustaf op het koninklijk paleis in Stockholm.

De populaire popgroep kreeg de orde vanwege hun "uitzonderlijke verdiensten in de Zweedse en internationale muziekindustrie".

ABBA is met meer dan 200 miljoen verkochte albums een van de succesvolste bands ter wereld. Het succes begon toen ABBA in 1974 het Eurovisiesongfestival won met Waterloo. Grote internationale successen volgden met nummers als SOS, Mamma Mia en Dancing Queen.

De band bestond uit twee echtparen, Agnetha en Björn en Benny en Anni-Frid. De huwelijken hielden uiteindelijk geen stand en dat betekende in 1983 ook het einde van de popgroep. Een tijdelijke pauze werd ingelast, die uiteindelijk permanent bleek te zijn.

Voor het eerst in bijna 50 jaar

De uitreiking van de Orde van Vasa valt samen met het 50-jarige jubileum van ABBA's songfestivalwinst met Waterloo in 1974. Het is een van de belangrijkste koninklijke onderscheidingen in Zweden die voor het eerst in bijna vijftig jaar weer is uitgereikt.

Een jaar nadat ABBA het Eurovisie Songfestival won, werd besloten dat voortaan alleen nog buitenlandse burgers de Zweedse orde mochten krijgen. Vorig jaar werd dat besluit teruggedraaid, ook voor enkele andere Zweedse ordes. De eerste Vasa-ordes werden vandaag uitgereikt.