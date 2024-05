Dressuurruiter en olympisch medaillewinnaar Teeuwissen (53) plotseling overleden

De Nederlandse dressuurruiter Arjen Teeuwissen is woensdag op 53-jarige leeftijd onverwacht overleden, meldt paardensportbond KNHS. Teeuwissen won eenmaal olympisch zilver.

Teeuwissen behoorde rond de eeuwwisseling tot de beste dressuurruiters van Nederland, met zijn paard Goliath en Anky van Grunsven als trainer. In 1999 kroonde hij zich tot Nederlands kampioen op een voor hem speciale plaats, op Landgoed Brakkesteyn in Nijmegen. Hij groeide op in de buurt van de stad, in Molenhoek. "Dat maakt het heel speciaal", zei Teeuwissen twee jaar geleden in gesprek met paardensportevenement CHIO Rotterdam.

Zilver in Sydney

Ook pakte hij dat jaar individueel brons op het EK. Een jaar later won hij met de Nederlandse dressuurploeg een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Sydney. In 2001 stond hij nogmaals op het EK-podium, met een zilveren plak.

Teeuwissen, die sinds 1998 in België woonde, keek vooral met fijne herinneringen terug op de Spelen in Sydney. "Het speciaalste vond ik dat we zeven weken van huis waren met één paard. En dat we aan de andere kant van de wereld met alle dressuurruiters in één huis zaten, was ook een hele bijzondere belevenis."

Hij had ruim dertig jaar een eigen paardenstal. De laatste jaren nam hij daar langzaamaan afstand van. Samen met zijn man, volgens Teeuwissen "een horecaman, zelfs een tweesterrenkok", werkte hij in de horeca.

Teeuwissen in 2022 tegen CHIO: "Zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat jullie mij nog terugzien in de piste. Ik was natuurlijk verwend en heb na Goliath geen paarden meer gehad van zijn niveau."