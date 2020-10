Roadtrip door een swing state: in de voorsteden maken vrouwen het verschil

In de suburbs - de voorsteden - rond Bethlehem, Pennsylvania, is het moeilijk om te bepalen wat je meer ziet: pompoenen of verkiezingsborden. Halloweendecoratie is er in overvloed, op de avond van trick or treat. Maar aan Trump-vlaggen en Biden-plakkaten is in de meeste tuinen ook geen gebrek. En een ding is duidelijk: hier wonen Trump- en Biden-stemmers kriskras door elkaar. Deze buurt is de tweede stop tijdens een roadtrip door Northampton County, een deel van Pennsylvania met een bevolking die net zo divers is als die van heel Amerika. Het is een van de drie counties in Pennsylvania die twee keer naar Obama ging, en vier jaar geleden naar Trump. Ook dit jaar gaat het erom spannen, verwachten bewoners.

Northampton - NOS

In de laatste dagen voor de verkiezingen volgen we route 512, die dwars door Northampton County loopt. Onderweg spreken we kiezers over hoe zij de afgelopen vier jaar beleefd hebben en hoe dat nu hun stem beïnvloedt. Vandaag zijn we in de suburbs, de voorsteden rondom de stad Bethlehem.

Quote Suburban women, will you please like me? President Trump

Inwoners van de suburbs zijn een gewild doelwit voor beide presidentscampagnes. Donald Trump richt zijn campagne vooral op de vrouwen die er wonen. "Suburban women, will you please like me?", vroeg hij tijdens een rally in Pennsylvania. Die smeekbede is op zijn plaats: uit peilingen blijkt dat veel vrouwen die in 2016 nog op Trump stemden, hem nu afvallen. In een staat die toen gewonnen werd met een marge van maar 44 duizend stemmen, kunnen die vrouwen straks het verschil maken.

Dit is het tweede artikel van een reeks waarin we route 512 volgen. Voor dit eerdere verhaal spraken we kiezers in het stadscentrum van Bethlehem. Morgen houden we halt in de meer rurale gebieden van Northampton county, waar vier jaar geleden in meerderheid voor Trump werd gestemd.

'Aanvallen op de waarden van vrouwen' Jean Versteeg, die woont in een groot appartementsgebouw op zo'n kwartier van Bethlehem, was nooit een fan van Trump. "Ik herken me totaal niet in het beeld dat hij schetst van vrouwen. Wat hij zegt dat vrouwen belangrijk vinden, of wat ze willen, daar ben ik het helemaal niet mee eens." Bovendien, vindt Versteeg, zijn vrouwen er door het beleid van de regering-Trump op achteruitgegaan. "We hebben zoveel aanvallen gezien op vrouwen. Op de waarden van vrouwen, de dingen die ze belangrijk vinden." Zelf was ze nooit heel actief met politiek bezig, maar dat is de laatste jaren veranderd. "Sinds 2016 volg ik van veel dichterbij wat er gebeurt." Net als veel andere vrouwen in voorsteden besloot Jean Versteeg om haar frustratie om te zetten in actie. Twee jaar geleden besloot ze om vrijwillig campagne te gaan voeren voor de Democratische partij:

'Vrouwen ontdekken langzaam hoeveel macht ze hebben' - NOS

Toch keren zeker niet alle vrouwen in deze buurt zich af van Trump. Een eindje verderop legt de 67-jarige Debra de laatste hand aan de halloweenversiering op de voordeur. In haar tuin staan borden voor alle Republikeinse kandidaten in de regio, ook voor Trump. Ook Debra is de laatste jaren de politiek intensiever gaan volgen, vertelt ze. Niet uit frustratie over de president, maar over de manier waarop die naar haar idee structureel tegengewerkt wordt. "De media zijn bevooroordeeld. Ze hebben hem nooit behandeld met het respect dat een president verdient."

In haar tuin heeft Deba borden voor alle Republikeinse kandidaten in de regio. - NOS