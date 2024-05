Tientallen nieuwe Bunq-slachtoffers melden zich met tonnen schade

Bunq belt nu toch

Bunq heeft na de publicaties ingezet op het verbeteren van de klantenservice. De medewerkers van de klantenservice werken vanuit Turkije en Bulgarije. Ze communiceren in het Engels via mail of een chatprogramma. In deze pilot belt nu een Nederlandssprekende medewerker van het hoofdkantoor met de slachtoffers. Bunq maakt die belafspraken via de beveiligde chat en spreekt een tijdstip af.

Opvallend, omdat Bunq-topman Ali Niknam keer op keer blijft herhalen dat zijn bank nooit, maar dan nooit de telefoon pakt. "Bunq belt nooit. Weet de regels van je bank", reageerde hij afgelopen week in het tv-programma Sophie & Jeroen.

Een woordvoerder laat weten dat dit een pilot is: "Uit de eerste terugkoppeling blijkt dat mensen veel waarde hechten aan een menselijke stem, aan menselijk contact. Als techneuten hebben we dat te veel onderschat."