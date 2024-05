Tot twaalf maanden cel geëist voor rellen Eritreeërs in Den Haag

Het Openbaar Ministerie heeft tegen tien verdachten zes tot twaalf maanden cel geëist wegens betrokkenheid bij de rellen van Eritreeërs in Den Haag.

De rellen braken op zaterdag 17 februari uit bij een bijeenkomst van de Eritreeërs in een Haags zalencentrum. Op de bijeenkomst waren regeringsgezinde Eritreeërs samengekomen. Tegenstanders van het dictatoriale regime zochten de confrontatie. Bij de rellen raakten 29 agenten gewond en werden verschillende voertuigen in brand gestoken.

De groepen staan lijnrecht tegenover elkaar, en dat leidt vaker tot geweld.

Geweldpleging en opruiing

In de zaak staan vandaag tien verdachten terecht in de leeftijd van 19 tot 36 jaar. De meeste van hen worden verdacht van openlijke geweldpleging. Anderen worden beschuldigd van opruiing. De veronderstelde leider van de relschoppers, Johannes A., alias John Black, moet 12 augustus voor de rechter verschijnen, meldt Omroep West.

Het OM eiste de hoogste straf van twaalf maanden tegen een 23-jarige verdachte uit Den Haag. Hij wordt verdacht van zowel geweldpleging als opruiing. Hij zou vier dagen voor de rellen op sociale media hebben opgeroepen om de mensen op de bijeenkomst aan te vallen.

Tegen de andere verdachten is een gevangenisstraf van zes, acht of tien maanden geëist.

'Geweld was ingecalculeerd'

Het Openbaar Ministerie noemt het geweld tijdens de rellen "buitensporig". "De geweldplegers waren bewapend met stokken en andere wapens, er werd massaal met stenen en stukken stoeptegels naar de politie gegooid", zei de officier van justitie. "Fietsen en straatmeubilair werden op straat gegooid om de politie te hinderen, politieauto's en auto's van buurtbewoners werden vernield, in brand gestoken of de weg op geduwd."

Op de dag van de rellen waren er in het zalencentrum ook nog twee andere feesten, zo vertelde de officier van justitie. "De politie moest hen meer dan drie uur lang beschermen tegen de tegenstanders die probeerden binnen te dringen."

Het OM neemt de zaak hoog op omdat hulpverleners en journalisten tijdens de ongeregeldheden gewond zijn geraakt. "In de kern draait deze zaak daar om. Je blijft van hulpverleners en journalisten af. Je laat ze hun werk doen."

'Geweld vooraf ingecalculeerd'

Volgens de verdachten was het de bedoeling dat er een vreedzame demonstratie zou worden gehouden. Het OM gaat hier niet in mee en zegt dat het geweld vooraf al was ingecalculeerd. "Getuige bijvoorbeeld de stokken en andere slag- en steekwapens waarmee de relschoppers waren bewapend."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Maandag buigt de rechter zich over de 86 ingediende schadeclaims. Er zou voor 700.000 euro schade zijn aangericht tijdens de rellen.