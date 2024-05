Van de Zandschulp dubbelt in Parijs: 'Als het aan mij lag, was ik al thuis geweest'

Hij speelde wel, want "het is ook Robin z'n carrière". De Nederlanders wonnen op de vroege vrijdagmorgen in Parijs eenvoudig van het Franse duo Alexandre Müller en Luca Sanchez: 6-2 6-4.

In de vier dagen na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het enkelspel (in drie sets tegen Fabio Fognini), is er volgens Van de Zandschulp "niet zo heel veel" veranderd. "Natuurlijk heb ik erover nagedacht. Maar ik maak eerst hier de dubbel af, en dan kijken we daarna wel verder."

'Geen onbekend terrein'

Na Roland Garros wacht de mentale zoektocht. De gedachte aan stoppen is serieus, bevestigt hij vrijdag nog maar eens, Van de Zandschulp weet nog niet hoe hij met zijn twijfels verder moet. "Het is niet de eerste keer dat ik erover nagedacht heb. Misschien zei ik het maandag in de emotie, maar het is voor mij geen onbekend terrein."

Het is hem in ieder geval duidelijk dat hij het probleem niet in zijn eentje op kan lossen. En ook niet met coach Peter Lucassen, die vurig hoopt zijn pupil het plezier terug te kunnen geven. Gespecialiseerde hulp van buitenaf is nodig.