Debuut voor BMX'er Brink op de Spelen, ook baanploeg met Lavreysen bekend

Youri Havik en Jan Willem van Schip completeren het team. Bondscoach Nick Stöpler: "Met hen hebben we een fenomenaal duo in huis dat vorig jaar in Glasgow een fantastische historische prestatie heeft neergezet. Als regerend wereldkampioenen koppelkoers reizen ze dan ook met ambitie af naar Parijs."

'Getalenteerde vrouwen'

Bij de vrouwen bestaat de volledige sprintploeg uit rensters die nog nooit op de Olympische Spelen hebben gestaan. Maar "hun recente overwinning in de teamsprint tijdens de Nations Cup in Milton, gecombineerd met hun individuele prestaties, geeft ons veel vertrouwen. Deze resultaten tonen hun potentieel om mooie prestaties neer te zetten in Parijs", zegt Kordi.

Ook Lisa van Belle en Maike van der Duin stonden nog nooit op de Spelen. Toch zijn de verwachtingen voor met name Van der Duin hoog, zegt Stöpler.

"Maike, die al eens tweede is geworden op een WK omnium, is in goeden doen ontzettend snel. Tijdens de Spelen zal het niveau heel hoog zijn, maar we hopen in het omnium mee te strijden om de medailles", aldus Stöpler, die het duo de voorkeur geeft boven Marit Raaijmakers.