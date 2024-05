Gauff zet Jastremska aan de kant op Roland Garros

Coco Gauff heeft op Roland Garros de achtste finales bereikt. De 20-jarige Amerikaanse, die in 2022 twee jaar na haar debuut op het Franse gravel tot de eindstrijd reikte, versloeg de Oekraïense Dajana Jastremska met 6-2, 6-4.

Na vier keer in Parijs in de eerste ronde te zijn gestrand, was het toernooi voor Jastremska (WTA-32) sowieso al geslaagd. Uitzicht op een nog langer verblijf had ze amper, al beet ze aan het einde van de tweede set nog flink van zich af.

Met een alles-of-niets-aanpak kwam Jastremska van 2-5 terug tot 4-5, waarna ze ook nog drie breekkansen kreeg om langszij te komen. Maar daar sprong ze te druistig mee om. Gauff, die op 5-2 al een matchpoint miste, had aan een tweede genoeg om de partij naar zich toe te trekken.