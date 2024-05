Inspectie start onderzoek naar zorg mishandeld meisje Vlaardingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat onderzoek doen naar de zorg rond het 10-jarige pleegkind uit Vlaardingen. Het meisje ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, waar ze vorige week in de nacht van maandag op dinsdag werd opgenomen.

De IGJ doet het onderzoek samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Onderwijsinspectie. "Wij doen dit onderzoek met meerdere inspecties omdat er meerdere aspecten aan de zaak zitten. Het gebeurt wel vaker dat meerdere inspecties betrokken worden bij zo'n onderzoek", zegt een woordvoerder.

Inhoudelijk kan zij niet meer zeggen over de gang van zaken. Wel is duidelijk dat de inspectie onderzoek gaat doen naar "alle betrokken zorgorganisaties". "Dat is dus breder dan enkel de jeugdbeschermingsorganisatie die de voogdij heeft", zegt de woordvoerder. "Wij doen onderzoek naar de geleverde kwaliteit van alle betrokken zorgorganisaties."

Demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen werd vanmorgen gevraagd naar de stand van zaken, maar wil inhoudelijk nog niet reageren. "Dit had nooit mogen gebeuren, dat is duidelijk. Maar precies hoe dit gebeurd is weten we nog niet."

Seksdates en drugs

Vorige week werd het pleegkind zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De politie is omwille van de privacy terughoudend met het geven van informatie, maar zegt wel dat het meisje er zeer slecht aan toe is. Volgens het AD was zij dagen na haar opname nog niet aanspreekbaar. De krant sprak met buurtbewoners die voelden dat 'er iets niet klopte' in het gezin. Er zouden meldingen gedaan zijn bij verschillende instanties.

Zo zeggen buren dat het meisje kaalgeschoren werd en ondervoed leek. Volgens hen hadden de pleegouders een drankprobleem en maakten ze online seksafspraken bij hen thuis. Op een sekssite zijn foto's te zien van het koppel met de uitnodiging om af te spreken bij hen thuis, waar ze drie kinderen opvingen.

De pleegouders van het 10-jarige meisje werden maandag opgepakt. Zij worden verdacht van poging tot doodslag, zware mishandeling, vrijheidsberoving en "iemand in hulpeloze toestand brengen of laten". Hun voorarrest werd donderdag met twee weken verlengd.